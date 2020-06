Tragedia dopo una lite in famiglia: morto il marito, ferita la moglie

BRITTOLI (PE) – Tragedia dopo una lite in famiglia. Un uomo è morto a Brittoli (in provincia di Pescara), la moglie 66enne trasportata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale di Pescara. La tragedia, accaduta in contrada San Giuseppe, sarebbe stata innescata da una lite in famiglia ma la dinamica del fatto è tutta da ricostruire. Secondo quanto riportato da ilmessaggero.it, l’uomo sarebbe stato accoltellato fatalmente dalla donna. L’allarme è stato lanciato questa mattina, intorno alle 8.30. La centrale del 118 ha chiesto l’intervento di un’auto medicalizzata da Pianella (Pescara) e dell’elisoccorso.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Penne (Pescara) e del nucleo investigativo del reparto operativo.

