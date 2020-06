Tragedia in casa, bambina di due mesi trovata morta in culla





LANCIANO – Tragedia in casa. Questa mattina, verso le 10, una neonata di due mesi Bethany Angellucci è stata ritrovata morta in culla dal padre.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso della piccola. Probabilmente anche in questo caso si tratterebbe della “sindrome della morte in culla”. Sul posto anche la Polizia e il medico legale che ha confermato la morte naturale della neonata. Non sono, infatti, state trovate tracce sul viso, nè segni di violenza sul corpicino. Per questo non verrà effettuata l’autopsia.

