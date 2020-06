Tragedia in casa, donna precipita dal balcone: morta sul colpo

SALERNO – Precipita dal balcone e muore. I fatti sono avvenuti questa a Pontecagnano Faiano, nella provincia di Salerno.

Stando a quanto si apprende la vittima è caduta dal secondo piano di un edificio sito in via Piave: sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del Vopi, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna; l’impatto con il terreno è stato troppo violento. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, e ascoltato i famigliari della vittima, per ricostruire cosa è accaduto: al momento i militari dell’Arma non escludono nessuna ipotesi, dal gesto volontario al tragico incidente.

