By Giovanna Iazzetta

L’equipe del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso

Tragedia in casa, uomo si toglie la vita con strofinacci da cucina





PONTICELLI – Tragedia a Ponticelli dove un uomo si è tolto la vita nella propria abitazione. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, il 63enne si è impiccato con stracci e strofinacci legati insieme.

L’uomo, come riportato da Il Mattino, era in cura presso il Centro d’Igiene Mentale per alcune problematiche depressive, le quali appaiono essere la causa del gesto estremo. Sul postoè intervenuta l’ambulanza della postazione Ascalesi e, successivamente, una pattuglia dei carabinieri.

L’equipe del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 63enne e attendere la conclusione del sopralluogo delle forze dell’ordine che hanno accertato il gesto volontario dell’uomo.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK