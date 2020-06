By redazione

Tragedia in città, bimbo di 9 anni muore mentre gioca in bici col fratellino





CATANZARO – Tragedia a Catanzaro dove un bimbo di soli 9 anni si è accasciato al suolo mentre era in bicicletta col fratellino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri sera il bambino stava giocando sotto casa quando ha bevuto un bicchiere d’acqua e ha accusato subito un forte dolore al petto.

Immediatamente è stato trasportato al pronto soccorso ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

Il bambino, da quel che si apprende, potrebbe aver perso la vita a causa di un improvviso arresto cardiaco ma sul corpo del piccino è stata disposta l’autopsia per fare luce sulle cause del decesso.

