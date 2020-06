Tragedia in città: muore ex consigliere e candidato Sindaco





CASAL DI PRINCIPE (CE) – Lutto in provincia di Caserta per la morte di un politico molto conosciuto nel suo comune. E’ morto a soli 52 anni Sebastiano Ferraro, ex consigliere provinciale e candidato a sindaco di Casal di Principe. Fu molto attivo negli anni ’90 e ad inizio anni duemila. L’ex politico si era ritirato a vita privata dopo le vicissitudini di 10 anni fa e si è spento dopo una battaglia contro un tumore che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari, così come avvenuto con troppi concittadini.

Ferraro fu eletto per due volte al consiglio provinciale tra il 2005 e il 2010. Nella sua città, Casal di Principe, la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente: tantissimi i messaggi di cordoglio sui social indirizzati ai suoi familiari, provenienti sia dal mondo politico che da quello del calcio locale, passione di famiglia.

