By redazione

Tragedia in città: soldato 23enne precipita dal balcone di casa





NAPOLI – Mistero sulla morte di un soldato americano di stanza a Napoli, caduto da un balcone di un’abitazione di via Giambattista Pergolesi, nei pressi del consolato statunitense.

L’uomo, Alexander Curlin, un 23enne in forza al corpo dei Marines, è morto sul colpo in seguito alla caduta dal balcone, avvenuta intorno alle 4 del mattino, come riporta Il Mattino.

Inutili i tentativi di rianimazione del 118. La caduta non ha lasciato scampo al giovane.

Sull’episodio, probabilmente un gesto volontario da parte del soldato, indagano i carabinieri di Napoli.