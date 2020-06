Tragedia in ospedale, giovane mamma muore al Cardarelli dopo un’operazione

NAPOLI – Muore dopo un’operazione al Cardarelli di Napoli. Nunzia Nobis, 43 anni madre di tre bambini, si era rivolta all’ospedale Cardarelli per un’operazione abbastanza delicata al rene.

Lunedì scorso è entrata in sala operatoria e purtroppo non è uscita viva. Dopo un primo intervento, come riportato da Il Mattino, la donna è stata portata in Rianimazione. La situazione però è precipitata, i medici hanno così reputato opportuno sottoporla ad un secondo intervento, dopo il quale è deceduta.

Nunzia, originaria di Aversa, lascia 3 figli. La famiglia ha chiesto di far luce sulla vicenda, la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e disposto un’autopsia, per determinare le cause esatte della morte della donna. In questo modo si spera di scoprire se il decesso sia dovuto alla negligenza del personale sanitario o ad altre cause.

