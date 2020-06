Tragedia in provincia: 29enne trovato morto in casa





ROCCA DI PAPA (RM) – Tragedia intorno alle 11 di oggi a Rocca di Papa, in provincia di Roma, dove un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in casa. Intervenuto sul posto il personale del 118 non ha potuto far nulla per il giovane residente ai Castelli Romani.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, come accertato dal medico legale intervenuto nel piccolo Comune della provincia romana, fra le ipotesi del decesso quella dell’arresto cardiocircolatorio.

Nell’abitazione dove viveva il 29enne sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Rocca di Papa e quelli della Compagnia di Frascati che indagano sull’accaduto. Messa la salma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria la stessa è stata traslata al Policlinico Tor Vergata.

Disposta l’autopsia, al momento gli investigatori procedono per morte naturale ma non escludono l’ipotesi di “morte quale conseguenza di altro delitto”. A fugare i dubbi sarà l’esame autoptico disposto dal magistrato di turno del Tribunale di Velletri.

FONTE: ROMATODAY.IT