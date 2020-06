Tragedia in spiaggia, si appisola sul lettino a muore

VENEZIA – Colpito da infarto mentre prende il sole. I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì, un turista 56enne che aveva deciso di prendere in affitto un appartamento nella zona di Jesolo.

L’uomo sarebbe sceso in spiaggia e si sarebbe appisolato sul lettino. Tutti i familiari sono rientrati in casa lasciandolo, all’apparenza, riposare. Ma la realtà si è rivelata tragica, il 56enne non ha fatto più rientro a casa neanche per l’ora di cena; i familiari scesi in spiaggia per chiamarlo hanno fatto la drammatica scoperta. Sono stati chiamati i soccorsi, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Giunta anche una volante della polizia di Stato, per verificare che la morte non dipendesse da fattori esterni o da terze persone. Accertato che si trattava di una morte per cause naturali, la salma, poi ricomposta nella cella mortuaria dell’ospedale cittadino, è stata messa a disposizione dei familiari.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui