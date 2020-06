By redazione

Tragedia in strada: Angelo, 13 anni, cade dalla bici elettrica e muore





GELA – Un ragazzo di 13 anni, Angelo Giovane, è morto a Gela (Cl) per avere battuto la testa contro l’asfalto dopo avere perso il controllo della sua bici elettrica sulla quale viaggiava in via Recanati. Soccorso da alcuni passanti, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il ragazzo infatti è deceduto durante il tragitto verso l’ospedale.

Inutili i tentativi dei medici del pronto soccorso di rianimarlo. Indagano polizia municipale e forze dell’ordine. Si cerca di accertare se davvero sia stato un incidente autonomo o causato dalla collisione con qualche altro veicolo.

