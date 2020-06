Tragedia nei pressi dello stadio: centauro travolge bici, morto il ciclista

CASERTA – Tragedia poco fa nei pressi dello stadio Pinto di Caserta, in viale Medaglie d’oro, in direzione Maddaloni. Un centauro in sella alla sua moto di grossa cilindrata ha travolto un uomo che era in bicicletta. L’impatto è stato violentissimo tanto che il velocipede è stato completamente sventrato. La persona alla guida di quest’ultimo è deceduta a causa del tremendo impatto, tra gli occhi attoniti dei presenti.

Il ciclista – come riporta edizionecaserta.it – era apparso da subito in condizioni molto gravi ed è morto poco dopo. Sul posto erano arrivati un’ambulanza ed i vigili urbani. Il traffico è stato deviato completamente.

FOTO DI REPERTORIO