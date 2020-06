By Ciro De Liddo

TEVEROLA/ORTA DI ATELLA – Tragedia nel giorno della Festa della Repubblica: colpito da una trave in cantiere, muore geometra.

Il tragico episodio ha avuto luogo nella mattinata di ieri a Teverola. Proprio durate il giorno della Festa della Repubblica, il geometra 43enne, Felice Falco, si era recato intorno alle 11 presso un’azienda della zona industriale di Aversa Nord. Qui l’uomo, recatosi per salutare 2 amici operai che avevano deciso di non interrompere il lavoro nonostante la festività, è stato colpito alla testa da una grossa trave che gli ha causato una gravissima frattura al cranio.

Per Felice non c’è stato niente da fare, è deceduto sul colpo. Inutili, infatti, sono risultati i vari tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. Ad assistere alla scena, i due amici che sono ancora sotto shock per l’accaduto.

Sul posto sono giunti, immediatamente, anche i carabinieri della stazione di Teverola che supportati dai militari del reparto territoriale di Aversa, hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’uomo, all’anagrafe Felice ma da tutti chiamato Paolo, lascia una moglie e due figli. La salma è stata trasferita, come riportato da fonti locali, presso l’istituto di medicina legale di Giugliano, dove sarà effettuata l’autopsia. Si attendono eventuali aggiornamenti.

