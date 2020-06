Tragedia nel napoletano, donna trovata impiccata: ecco chi è la vittima

By Ciro De Liddo





PALMA CAMPANIA – Tragedia a Palma Campania in provincia di Napoli dove una donna di 33 anni, Angela Lauri è stata ritrovata impiccata all’interno del maneggio da lei stessa gestito in società col suo fidanzato.

A ritrovare il corpo senza vita della 33enne, il ragazzo che ha immediatamente lanciato l’allarme ed ha allertato soccorsi e carabinieri. In un primo momento, si era pensato subito ad un suicidio ma tale ipotesi non ha convinto del tutto magistrati e carabinieri che hanno dato inizio ad una complessa indagine per cercare di fare chiarezza sul sinistro.

Il compagno della 33enne è stato interrogato dai militari come da prassi.

A non convincere i carabinieri sul suicidio è la posizione nella quale è stata ritrovata la vittima. I militari stanno lavorando per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti andando ad analizzare elementi che potrebbero giustificare la scelta del gesto estremo.