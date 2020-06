Tragedia nel napoletano: dorme a casa di un amico, trovato morto a 38 anni

TORRE DEL GRECO – Flippo Balzano, 38 anni, è morto mentre era ospite a casa di un amico. E’ accaduto a Torre Del Greco nella notte tra sabato e domenica. L’uomo era titolare di un bar proprio nel comune vesuviano. Da valutare se la morte sia dovuta a cause naturali o all’eventuale uso di droga o alcol. Sulla tragedia, sono in corso le indagini della polizia municipale. Il magistrato ha disposto l’autopsia sulla salma. Sarà ascoltato anche il proprietario dell’appartamento, l’amico di Filippo, che lo ha ospitato nell’ultima, fatale, notte.

Numerosi, intanto, i messaggi di cordoglio sui social in ricordo dell’uomo.

“Sarai sempre presente nei miei pensieri e nel mio cuore amico mio ❤️ ciao Filippo”, scrive Rosario.

“Nun ce voglie pensa’ – scrive Pino – non esiste andare via così presto amico mio che, pochi giorni fa ci siamo rivisti dopo alcuni anni. Eri sempre al top in tutto e mo’ che e’ cumbinate, c’e’ accise o ‘core, non si può andar via così giovane, frate’ ti voglio bene e ti voglio ricordare con quel sorriso sempre sulle labbra🙏 Rip. Filippo Balzano 🙏”.