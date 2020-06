Tragedia nel napoletano, Fabio muore a 30 anni. Era diventato papà da 2 giorni

NAPOLI – Brusciano in lutto per la morte di Fabio. Il 30enne è morto a causa di un infarto nella notte, lavorava in un bar della zona ed è descritto da tutti, si social, come un bravissimo ragazzo e una persona buona.

Fabio Terlizzi era diventato papà da due giorni. Nutriva una gran passione per il calcio amava il Napoli, proprio come tutti i tifosi partenopei.

La notizia e stata divulgata in un gruppo social della zona, attraverso un post: “Oggi, il nostro Gruppo si ferma e prega…per la prematura dipartita di un giovane bruscianese. Ciao Fabio…! …Dio ti abbia in Gloria.”

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK