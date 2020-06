Non è chiaro se, prima di morire, abbia accusato un malore o si sia tuffato in aqua





ISCHIA – Tragedia ieri pomeriggio a Lacco Ameno sull’isola di Ischia. Un uomo è morto improvvisamente dopo essere stato recuperato dal mare già in condizioni gravi. Gaetano Monti, 68 anni, era in barca con sua sorella. Non è chiaro se, prima di morire, abbia accusato un malore o si sia tuffato in aqua. Inutile l’arrivo dei soccorsi che, purtroppo, hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

