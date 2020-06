Tragedia nell’area nord: trovato morto ex medico con ferite alla gola

CARDITO – Tragedia a Cardito dove ieri pomeriggio un medico in pensione è stato trovato privo di vita in casa sua. Il dottor Luigi Ungaro aveva 79 anni ed al momento del ritrovamento presentava una profonda ferita alla gola. Si ipotizza il suicidio ma non si esclude alcuna pista. Sull’episodio indagano i carabinieri di Casoria, giunti sul luogo assieme al medico legale.

Stando a diverse indiscrezioni e testimonianze di chi lo conosceva, appare molto probabile che si sia trattato di un gesto volontario.

“Luigi era un nostro collega in pensione – scrive Giuseppe, altro medico, in un lungo post per ricordarlo – Aveva iniziato ad esercitare a Cardito verso la fine degli anni sessanta. Questo ambiente paesano fatto di ruralità e di interazioni sociali fatte di semplicità rappresentavano la sua massima espressione dal punto di vista umano.

Era un uomo semplice e schietto. Proprio di una schiettezza che ricordava i contadini di Fontamara( Ignazio Silone).

Riusciva a coniugare umiltà, bonomia e cultura con una poliedricità di interessi da fare invidia al più classico degli intellettuali. Non era difficile incrociarlo con indosso un bel paio di stivali per lavorare la terra. Di questo ne andava fiero, quando poteva si dedicava a seminare, piantumare, potare le sue piante ed i suoi terreni. La sua proverbiale generosità ed la sua particolare attitudine a comprendere ed immedesimarsi con la gente semplice che animava il suo ambulatorio ne aveva fatto quasi un mito da rispettare e custodire nel tempo. Che la terra ti sia lieve, Luigi”.

