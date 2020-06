Tragedia nell’aversano: 27enne trovato morto in camera sua

CASALUCE (CE) – Dramma nell’agro aversano. Nelle prime ore della mattinata di oggi, un ragazzo di appena 27 anni è stato trovato morto nel suo letto. Il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. E’ accaduto in via De Amicis, a Casaluce. Ad avvertire i sanitari del 118 sono stati i familiari che, nel momento in chi sono andati in camera sua per svegliarlo, lo hanno trovato già privo di vita. La famiglia non era originaria di Casaluce ma viveva da anni nel piccolo comune dell’aversano. I funerali si svolgeranno probabilmente domani.

