Tragedia sull’asfalto nel napoletano: Maria muore a 23 anni

TORRE DEL GRECO – Tragico incidente a Torre del Greco ieri sera: in via Giovanni XXIII, si è verificato uno schianto mortale. La vittima è una giovane 23enne residente in città: si tratta di Maria Ascione. Viaggiava insieme al fidanzato a bordo di uno scooter, il quale ha a sua volta riportato ferite più lievi.

Sul posto sono giunte 3 ambulanze. Da chiarire la dinamica dei fatti: secondo una prima ricostruzione, la giovane era col fidanzato quando si è verificato l’impatto in una strada già ben nota per altri precedenti incidenti. Chi era alla guida, ha perso il controllo del motoveicolo, schiantandosi contro un palo. In corso le indagini dei carabinieri. Maria è stata prontamente trasportata in ospedale ma purtroppo i tentativi di salvarle la vita sono risultati vani.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per effettuare i rilievi. Tantissimi i messaggi di cordoglio espressi verso la 23enne. Una vita spezzata troppo presto.

