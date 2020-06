Tragedia sull’asfalto: schianto mortale tra due auto, 4 vittime, c’è anche una bimba

BOLOGNA – Tragedia sull’asfalto in provincia di Bologna: ieri sera, intorno alle 22, si è verificato un incidente stradale tra due auto che si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di quattro vittime, tra cui una ragazzina di soli nove anni. Decedute le persone che viaggiavano a bordo di una Peugeot 106, guidata da un giovane 21enne di origine tunisina: si tratta del fratello del conducente e un amico 20enne.

La dinamica dei fatti è ancora da accertare: l’auto avrebbe invaso la corsia opposta, schiantandosi contro una Bmw guidata da un 51enne, rimasto gravemente ferito e portato in ospedale. Purtroppo, la situazione si è presentata molto più grave per la figlia della sua compagna di soli 9 anni: la piccola è morta. Anche un uomo di 69 anni risulta ferito non in modo grave: quest’ultimo, al momento dello scontro, era fuori a un bar ed è stato colpito da alcuni frammenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i tre stranieri, del Modenese, erano stati proprio in questo bar per bere qualcosa prima che avvenisse il tragico impatto. La dinamica e quanto accaduto prima dell’incidente è al vaglio della Polizia locale Unione Terre d’Acqua, intervenuta sul luogo dell’ incidente insieme ai carabinieri di San Giovanni, al 118 con diversi mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco.

Chiusa la strada per un periodo per rimuovere le auto, distrutte nello schianto.

