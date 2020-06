Tragico incidente, impatta con la smart contro il muro: muore 20enne

By Giovanna Iazzetta





ROMA – Tragico incidente a Caserta che è costato la vita a Diego Celkupa. I fatti risalgono stanotte intorno alle 2.00, in via Tuscolana 2170, in zona Vermicino a Roma

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il giovane alla guida della smart sembra abbia perso il controllo è finita contro un muro. Il ragazzo è deceduto sul colpo mentre l’amico, originario di Caserta, è stato trasportato al San Giovanni in codice rosso: le sue condizioni sono state giudicate gravissime al momento dell’arrivo in ospedale. Nessun altro veicolo coinvolto. E’ intervenuta la Polizia locale del gruppo Tuscolano

