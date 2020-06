Tragico incidente in autostrada: Attilio muore a 38 anni, gravissima la moglie

TERAMO – E’ un giocatore di basket di Porto Recanati, Attilio Pierini, in forza alla Virtus Civitanova, la vittima dell’incidente stradale di ieri pomeriggio in Abruzzo. Lo schianto lungo la A24, l’autostrada che da Roma porta a Teramo. Incidente mortale è avvenuto in direzione Roma poco prima delle 17, nel tratto teramano dell’arteria, a un chilometro dal traforo del Gran Sasso, dove ci sono lavori in corso. A perdere la vita Pierini, 38 anni, alla guida di un’Audi Q5 e il suo cane, ferita in modo grave la moglie 33enne, trasportata in ospedale in eliambulanza.

FONTE: ILMESSAGGERO.IT