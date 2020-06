Tragico incidente nel napoletano: scontro auto-moto, un morto

TORRE ANNUNZIATA – Tragedia nel napoletano a causa di un violento impatto sull’autostrada Napoli – Salerno. All’altezza dello svincolo per Torre Annunziata sud nella tarda serata di ieri un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare provocando una vittima. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia stradale ed i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sulla tragedia sono partite le indagini delle forze dell’ordine, volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente attraverso l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza e ascoltando eventuali testimoni dell’accaduto.

IMMAGINE DI REPERTORIO

