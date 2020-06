By Ciro De Liddo





CANADA – Tragico incidente stradale: Karolina muore a 37 anni insieme alle 3 figlie piccole.

Il tragico episodio ha avuto luogo nel pomeriggio di giovedì a Brampton, città nel Canada. Karola Ciasullo stava viaggiando a bordo di un furgone con il marito Michele e le tre figlie Klara di 6 anni, Liliana di 4 e Mila di poco più di un anno, quando è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale.

Stando alle ricostruzioni riportate da fonti locali, il mezzo della famiglia è stata travolta da un’auto proveniente dalla corsia opposta. Alla guida della vettura con targa falsa, c’era un 20enne con patente sospesa.

Terribile è stato l’impatto che ha causato la morte di Karolina, 37enne originaria di Orsara, comune nel foggiano gemellato con Montaguto in Irpinia, ma da anni residente a Toronto in Canada. Purtroppo a perdere la vita nel tragico incidente anche le tre figlie, mentre il marito Michele ha riportato solo delle ferite ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il 20enne, responsabile del sinistro, ha riportato, invece, una lieve frattura alla gamba. Ques’ultimo, secondo quando rivelato dalle indagini della Polizia sull’incidente, due giorni prima della morte di Karolina e le sue piccole bimbe, era stato beccato a guidare la stessa auto in modo spericolato.

Non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte dei tanti amici e parenti. Anche il sindaco di Orsara , Tommaso Lecce, ha rilasciato un messaggio di vicinanza alla famiglia Ciasullo:

“Esprimiamo la vicinanza e il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’interà comunità alla famiglia Ciasullo, colpita dall’immane tragedia che ha tolto la vita a una mamma e alle sue tre figlie. Ci stringiamo al papà Michele che in queste ore sta affrontando un dolore incommensurabile”.

