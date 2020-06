Tragico schianto moto – auto nel napoletano: muore ragazzo di 23 anni

By redazione

Gravissimo anche l’amico, trasportato in codice rosso in ospedale





BOSCOREALE – Drammatico incidente ieri in tarda serata. A perdere la vita un giovane 23enne. Il sinistro è avvenuto in via Boccapianola a Boscoreale, al confine con Poggiomarino.

La vittima si trovava a bordo del suo scooter insieme ad un amico e procedeva verso località Marchesa, quando per motivi da accertare si è scontrato con una Fiat Punto che arrivava dal senso opposto. Un impatto violento che ha causato la morte del 23enne.

In grave condizioni anche l’amico di 22 anni, in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare la morte del giovanissimo.

