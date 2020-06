Tragico schianto nel napoletano, morto 34enne. Si prega per il figlio

SANT’ANASTASIA – Marco De Sarno questo è il nome della vittima deceduta nel tragico schianto sabato sera alle 22.00 nei pressi di dello svincolo di Madonna dell’Arco della statale Vesuvio, in territorio di Sant’Anastasia.

A bordo dell’auto viaggiavano Marco, papà 34enne, con la compagna e i due figli che ora si trovano ricoverati a Santobono di Napoli, mentre la compagna è stata trasportata al Cardarelli di Napoli. L’uomo è deceduto sul colpo mentre i due bambini, il più piccolo 3 anni, è ancora in rianimazione e per ora la prognosi è riservata. La sorellina non sarebbe in pericolo di vita

LEGGI ANCHE

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui