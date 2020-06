Tragico schianto nella notte nel napoletano: morto un uomo, gravi moglie e due bimbi

MADONNA DELL’ARCO – Tragico incidente avvenuto nella serata di ieri nei pressi dello svincolo di Madonna dell’Arco della statale Vesuvio, in territorio di Sant’Anastasia.

I fatti risalgono alla serata di ieri, intorno alle 22,00, quando a bordo dell’auto coinvolta viaggiavano un papà di 46 anni con la compagna e due bambini: sette anni la bimba, tre anni il più piccolo. Ancora non si conosce la dinamica esatta dell’incidente, ma stando al racconto di alcuni testimoni pare che l’auto si sia ribaltata dopo essere sbandata un paio di volte. L’uomo è deceduto sul colpo, mentre i bambini sono stati estrapolati gal groviglio di lamiere da alcuni automobilisti che stavano passando, lo stesso anche la compagna. La donna è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, per i due bambini invece la destinazione è stata il Santobono. Il più piccolo, solo tre anni, ha trascorso la notte in rianimazione e per ora la prognosi è riservata. La sorellina non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Il tratto è rimasto chiuso per consentire alle forze dell’ordine e al magistrato di turno di compiere i rilievi del caso e ricostruire al più presto la dinamica della tragedia.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui