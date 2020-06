Tragico scontro tra scooter e furgone: Mattia muore a 19 anni

FONDI – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri nel basso Lazio. Un ragazzo di 19 anni è morto a Fondi nello scontro fra lo scooter su cui viaggiava e un furgone. Incidente poco prima delle 19 nella periferia di Fondi (Latina) in via Sugarelle. A scontrarsi, per cause da accertare, un furgone e uno scooter 50. L’impatto è stato molto violento. Mattia Di Manno, 19 anni, che abitava a poca distanza dal luogo dell’incidente, ha perso la vita: fra dopodomani avrebbe sostenuto l’esame di Maturità all’istituto alberghiero Filosi di Terracina.

FONTE: ILMESSAGGERO.IT