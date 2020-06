Tremendo incendio nel napoletano, a fuoco azienda di rifiuti

SANT’ANTONIO ABATE – Un tremendo incendio quello che è divampato nella tarda serata di ieri a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Alle fiamme, un’azienda di smaltimento rifiuti. Le fiamme, altissime, hanno sprigionato un’alta colonna di fumo nero, che si è sparsa sopra la città e ha sprigionato un odore nauseabondo, trattandosi di immondizia bruciata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri; i pompieri si sono adoperati subito per domare il rogo, riuscendoci con non poche difficoltà. Il sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, e le forze dell’ordine, raccomandano di non uscire di casa e di non aprire le finestre per evitare di respirare il fumo.