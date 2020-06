Trovato senza vita Giuseppe: si era allontanato da casa ieri mattina

SANTA MARIA A VICO/SAN FELICE A CANCELLO (CE) – E’ stato trovato senza vita Giuseppe Piscitelli, il pensionato 68enne, che si era allontanato da casa ieri mattina, per una passeggiata in bici. L’uomo, che non aveva cellulare e documenti, aveva fatto perdere le sue tracce. Il suo corpo è stato ritrovato poi nella serata di ieri in un terreno accanto la Masseria di via Rapari, zona rurale al confine tra Santa Maria e San Felice, dove in tanti vanno a correre e altri talvolta si appartano. Non ci sarà l’autopsia sul corpo di Giuseppe. Il medico legale, infatti, ha avuto modo di constatare la morte naturale del 68enne. La salma è stata così restituita alla famiglia per il rito funebre. Dolore a Santa Maria a Vico per in città per il pensionato, molto conosciuto, soprattutto nella sua frazione di Rosciano.

