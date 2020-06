Uccide 8 pazienti anziani: arrestato infermiere di una Rsa

L’imputato avrebbe somministrato farmaci non previsti o in dosi eccessive al fine di provocare il decesso dei suoi assistiti





ASCOLI PICENO – È accaduto in una Residenza sanitaria assistenziale di Ascoli Piceno: stamane è stato dato un mandato di arresto nei confronti di un infermiere marchigiano accusato di otto omicidi volontari e quattro tentati, tutti nei confronti di suoi pazienti anziani. L’operatore sanitario distribuiva ai suoi assistiti farmaci non previsti o in dosi eccessive, causandone il decesso in particolare attraverso ripetute somministrazioni indebite di promazina, insulina, anticoagulanti, per dosi e/o tipologia non previsti e controindicati.

Le indagini erano cominciate nel settembre 2018, come spiega il procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti, su segnalazione di una collega dell’imputato, che «Dopo aver cercato di esternare i suoi sospetti ad altro personale sanitario e ad alcuni suoi superiori senza trovare ascolto si è rivolta ai carabinieri della stazione di Offida, che non hanno sottovalutato la segnalazione, l’hanno coordinata con alcune lamentele da parte dei familiari degli ospiti e hanno interloquito immediatamente con la Procura della Repubblica per gli eventuali approfondimenti».