By Alessandra Chianese

Uccide l’amico a colpi di roncola: era stato allontanato dalla moglie per maltrattamenti





BRESCIA – Tragedia nella notte a Esine, in provincia di Brescia: un uomo di 53 anni ha ucciso l’amico, 59enne, a colpi di roncola. La vittima ospitava l’aggressore all’interno della propria abitazione in quanto quest’ultimo era stato allontanato dalla famiglia per maltrattamenti sulla moglie. E’ stato fermato dai carabinieri che indagano sui fatti.

Secondo una prima ricostruzione del brutale omicidio, nella notte sarebbe scoppiato un litigio tra i due amici. Al termine dello scontro, il 53enne ha ucciso la vittima usando come arma l’attrezzo agricolo.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK