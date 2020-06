Una serra per coltivare marijuana ed oltre 3500 euro di provenienza illecita: 2 arresti

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Sanità. Nel corso dell’attività sono state controllate 76 persone di cui 23 con precedenti di polizia e 20 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

I poliziotti hanno effettuato un controllo in vico Lammatari presso l’abitazione di un giovane che aveva allestito una serra per la coltivazione di marijuana in cui hanno rinvenuto numerose piante di marijuana, 5 buste di plastica contenenti fusti della stessa sostanza erbacea, 6 lampade, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Enrico Esposito, 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, i poliziotti hanno rinvenuto in un appartamento in via Salita Principi 35 grammi circa di marijuana, la somma di 3515 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ciro Simonte, 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.