Verso la nuova stagione, il Giugliano riparte dai senatori

GIUGLIANO – Nell’attesa delle decisioni del Consiglio Federale, in merito ai campionati dilettantistici, il Giugliano ne approfitta per blindare quattro pilastri della squadra. Seppure si stia valutando ancora attentamente su chi far ricadere la scelta di nuovo allenatore, la società dei presidenti Luigi e Gaetano Sestile riconferma quattro giocatori imprescindibile per continuare un percorso che resterà fortemente ambizioso.