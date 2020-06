SALERNITANO – Vietri sul Mare, riaperte le spiagge libere: accesso con prenotazione e pagamento.

Da giovedì 25 giugno riaprono le spiagge libere a Vietri sul Mare. La notizia è stata data nella serata di venerdì, quando il sindaco Giovanni De Simone ha emanato una nuova ordinanza con la quale viene disciplinato, fino al 31 lugli, l’ingresso e le modalità da attuare sulle spiagge libere.

Oltre alla creazione di percorsi di entrata e uscita differenziati e alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso, l’ordinanza dispone l’accesso alle spiagge libere in due fasce orarie differenti: dalle 8 alle 13,30 e dalle 14 alle 19.

Inoltre, si potrà accedere alle spiagge solo dopo essersi prenotato per via telefonica al numero 089763810, fondamentale per il tracciamento dei contatti in caso di eventuali contagi.

I residenti di Vietri sul Mare, i proprietari di abitazioni sul territorio comunale, come riportato da “IlMattino”, potranno accedere gratuitamente mentre per tutti gli altri è previsto il pagamento di un euro a persona.

