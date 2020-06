VILLARICCA – Approvato il bilancio stabilmente riequilibrato: le parole del sindaco.

Questa mattina, il sindaco Rosaria Punzo ha comunicato attraverso un post pubblicato sul sua pagina Facebook l’approvazione da parte del Ministero del bilancio stabilmente riequilibrato. Di seguito le sue parole:

“Il Ministero ha approvato la bozza di bilancio stabilmente riequilibrato varata dalla maggioranza in consiglio comunale. Un risultato immediato che ha sancito la bontà della cura individuata dall’amministrazione cittadina per risanare le casse comunali. Adesso la si deve mettere in pratica. Con rigore assoluto anche perché il Ministero continuerà a vigilare sulla spesa del Municipio fino a quando non usciremo definitivamente dal dissesto finanziario, ripianando tutto il debito accumulato negli anni.

Oggi sono soddisfatta perché pure sull’approvazione del bilancio riequilibrato in consiglio comunale nessuno ci ha fatto sconti, nessuno ha teso una mano alla nostra città in difficoltà. E l’approvazione della nostra proposta dal Ministero a Roma ci inorgoglisce perché significa che stiamo lavorando bene, con competenza, a tutela della collettività e dell’interesse pubblico. Ovviamente, è una felicità a metà perché è stato, è e sarà difficile amministrare una città come Villaricca senza disponibilità di cassa.

Vorrei intervenire immediatamente per asfaltare le strade e dare concretezza a tutti gli investimenti che abbiamo in mente per garantire vivibilità e sviluppo. Purtroppo siamo alle prese col risanamento e tutto ciò non è possibile. Dobbiamo sforzarci ogni giorno per trovare soluzioni ai problemi, consapevoli che non possiamo spendere soldi e bisogna tirare sistematicamente la cinghia. Eppure, non ci arrendiamo.

Siamo coscienti della difficoltà, in alcuni casi siamo addirittura impotenti di fronte ad interventi che vorremmo fare ma oggettivamente non possiamo; nonostante ciò, continueremo a rimboccarci le maniche per uscire quanto prima dal dissesto finanziario. Lo meritiamo noi per il duro e difficile lavoro che quotidianamente portiamo avanti cercando di limitare al minimo i disagi; lo meritano i nostri figli, ai quali abbiamo il dovere di consegnare una città sana sotto tutti i punti di vista e proiettarla verso una nuova era di crescita sostenibile e sviluppo; lo meritano tutti i cittadini, tutta la #comunità per come ci sta sostenendo nell’affrontare queste emergenze.

Sempre una parola di conforto, sempre un atteggiamento propositivo di chi ha capito di dover lottare insieme a noi, di chi sta lottando insieme a noi solo per #amore verso #Villaricca. E questo, cari concittadini, non lo dimenticherò mai. Una bella pagina di #comunità che consegneremo alla storia appena ce la faremo a superare tutte le emergenze che siamo costretti ad affrontare. Con orgoglio e amore vinceremo queste sfide mettendo in campo sacrificio, competenza e passione. Lo dobbiamo innanzitutto ai nostri figli e alla nostra terra! #IlSindac”

COMUNICATO DEL SINDACO ROSARIA PUNZO

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK