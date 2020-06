Villaricca, ieri la messa per Armando Vitanza. Il padre: “Chiediamo la verità sulla sua morte”

VILLARICCA – A due mesi dal tragico schianto che portò via la giovane vita di Armando Vitanza, appena 19 anni, ieri amici e parenti si sono riuniti nell’area fiera di Villaricca per ricordarlo con una messa celebrata da don Giuseppe Tufo. Abbiamo ascoltato Salvatore, il papà di Armando, che nei giorni scorsi ci aveva contattato per chiedere che venisse data voce agli interrogativi della famiglia riguardo una drammatica storia che ha ancora tanti punti oscuri.

Erano circa le 23 di quel 14 aprile, in pieno lockdown da coronavirus, quando la bici su cui era Armando fu travolta dall’auto di un poliziotto fuori servizio nei pressi del bar Elite, sulla circumvallazione esterna. Uno schianto molto violento, avvenuto probabilmente a velocità sostenuta visti anche i danni riportati dalla vettura dell’agente, che non ha lasciato scampo al giovane. Armando fu trasportato in ospedale, ma qui nasce il primo interrogativo: la famiglia sostiene che il decesso fosse già avvenuto quando il corpo era riverso sull’asfalto, per cui il trasferimento al San Giuliano risulterebbe non solo inutile, ma vietato dalla legge poiché elemento di prova sul luogo di un reato.

Ricostruire l’esatta dinamica diventa così opera ardua, vista l’assenza di testimoni per le restrizioni dovute al covid-19 e il mancato funzionamento delle telecamere di sorveglianza in zona. Salvatore racconta anche che in questi due mesi nessun esponente delle forze dell’ordine si è messo in contatto con la sua famiglia per esprimere solidarietà o porgere le condoglianze. Un silenzio che lo stesso papà di Armando ha voluto rompere recandosi al commissariato nella giornata di sabato.