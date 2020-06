Villaricca, la minoranza abbandona le commissioni: “Non c’è democrazia”

VILLARICCA – Con una missiva indirizzata al segretario generale, al presidente del consiglio comunale e al Prefetto di Napoli i consiglieri di minoranza di Villaricca annunciano l’abbandono delle commissioni consiliari permanenti. A firmare il documento Giovanni Granata, Annamaria Porcelli, Paolo Mauriello, Aniello Granata, Raffaele Cacciapuoti, Pasquale Palumbo, Luigi Nave, Rosario Albano e Tobia Tirozzi. L’atto arriva a due giorni di distanza dalla seduta consiliare in cui erano state delineate le nuove commissioni.

“Considerate le modalità con le quali sono state composte le commissioni consiliari – si legge nel documento – in assoluto dispregio delle regole democratiche, ed al solo scopo di non consentire ai suddetti consiglieri lo svolgimento del loro ruolo di indirizzo e controllo assegnato dal consenso popolare;

ritenuto, quanto sopra, non in linea con i principi di rappresentanza democratica, operato altresì in assenza di tutti gli scriventi, fatta eccezione del consigliere Tobia Tirozzi;

Rassegnano, ad horas, le proprie dimissioni irrevocabili dalle commissioni consiliari, come attribuite agli stessi nella seduta del Consiglio comunale del 9 giugno 2020”.

I consiglieri di minoranza annunciano l’intenzione di tutelare i propri diritti in tutte le sedi competenti e si rivolgono al Prefetto Valentini chiedendogli un incontro urgente sulla vicenda.