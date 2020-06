By Sara Leombruno

Violento incidente stradale: bimbo di 5 anni finisce d’urgenza in ospedale





AFRAGOLA – È successo durante il pomeriggio di ieri: tra via Galliano e via De Nicola ad Afragola due autovetture, un’Audi e una Fiat Panda, si sono scontrate in modo violento, causando il ribaltamento sul fianco di uno dei due veicoli (la Fiat). Sul posto sono giunti gli agenti di polizia e gli agenti sanitari del 118.

A pagare le conseguenze dell’impatto è stato un bambino di 5 anni, che è stato portato d’urgenza al pronto soccorso.

Il bimbo viaggiava a bordo della Panda insieme ai suoi genitori, anch’essi rimasti feriti. Illesi invece i passeggeri a bordo dell’Audi. Ancora sconosciute sono le cause che hanno portato al sinistro stradale.