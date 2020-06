By Ciro De Liddo

Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti





NAPOLETANO – Violento scontro frontale tra auto e scooter: Vincenzo muore a 40 anni.

L’incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella zona Carcavone , a Pollena Trocchia, nel napoletano. Vincenzo Beato, 40enne del posto, si trovava in sella al suo scooter quando si è scontrato frontalmente con un’auto proveniente dal lato opposto.

Subito, sono giunti sul luogo del sinistro, i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il 40enne ma purtroppo l’impatto violento ha causato la morte dell’uomo sul colpo. Per tale motivo, i paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto, sono giunti anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Torre del Greco ed una pattuglia dei carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si attendono eventuali aggiornamenti.

