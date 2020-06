Violento scontro tra due auto: due feriti

AVELLINO – Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla strada Stale 7 bis. Due automobili , per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate nel territorio di Volturara Irpina, in provincia di Avellino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montella, che hanno estratto i due conducenti dai veicoli, pesantemente danneggiati dall’impatto, che è stato molto violento: i due uomini, un 41enne e un 32enne, sono stati poi affidati alle cure dei sanitari del 118, che li hanno trasportati all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente, ancora poco chiara. Le operazioni di soccorso e quelle di messa in sicurezza e rimozioni dei veicoli coinvolti nell’incidente hanno creato rallentamenti al traffico automobilistico.

