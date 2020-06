Violenza sulle donne: la Campania stanzia 5 milioni di euro

By redazione

CAMPANIA – La Regione Campania ha stanziato 5 milioni di euro a favore delle donne vittime di violenza ed è inoltre stato istituito un Registro dei centri antiviolenza e case rifugio. Dei 5 milioni 3 sono destinati alla prosecuzione delle attività dei centri antiviolenza e di tutte le case rifugio dislocate in Campania, 400mila euro sono invece destinati alla creazione di due nove case rifugio.

Sono stati inoltre programmati 500mila euro per gli interventi a supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli da attuare in sinergia con la cabina di regia regionale.

“La Giunta Regionale ha approvato questa delibera che permette in maniera concreta di dare sostegno e supporto alle donne vittime di abusi e violenze, si tratta di un grosso passo in avanti in questa direzione.

Ho parlato con l’Assessore Regionale alle pari opportunità Chiara Marciani di questi fondi, e anche i figli di Irina Maliarenko, la donna di origini ucraine deceduta all’ ospedale dei Pellegrini in seguito ad una violenza, potranno chiederli e accedervi. E’ un’ottima cosa.”- ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

