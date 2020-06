Vivevano tra immondizia e cibo andato a male: 4 bimbi salvati dai vigili

ARIANO IRPINO – Sono stati i vicini ad allertare la polizia municipale di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, delle pessime condizioni in cui si trovavano a vivere 4 bambini, il più grande dei quali aveva 12 anni. I ragazzini sarebbero stati trovati in un letto, circondati da cibo putrefatto e immondizia; per fortuna non presentavano alcun segno di violenza. Secondo le prime ricostruzioni la madre avrebbe in un primo momento perfino cercato di impedire ai vigili l’accesso all’abitazione.

Tra le cose che hanno lasciato più attoniti gli agenti della municipale un piatto di pasta diventato ormai nero per la decomposizione, ed il forte odore di marciume che permeava tutta la casa. Il caso è stato affidato alla Procura di Benevento e al Tribunale per i minori di Napoli, che ha deciso in quanto misura cautelare di allontanare i bambini dall’appartamento.