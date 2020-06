Voucher al posto dei rimborsi per i concerti annullati, Paul McCartney: “Scandaloso”

Diverse anche le lamentele di diversi acquirenti dei ticket per gli spettacoli dell’ex Beatles: “I voucher non ci interessano, se non è possibile vedere lui rivogliamo i soldi dei biglietti”





NAPOLI – “È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi. Senza i fan non ci sarebbe musica dal vivo. Siamo fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Assomusica hanno fatto”. Paul McCartney, dalla sua pagina Facebook, prende una netta posizione contro la decisione, tutta italiana, di non procedere con il rimborso per i live mancati a causa del coronavirus, ma di consegnare un voucher.

Decisione che ha scatenato molte polemiche, soprattutto per il suo tour estivo, che avrebbe fatto tappa il 10 giugno a Napoli e il 13 giugno a Lucca Summer Festival e che non è stato possibile riprogrammare per l’anno prossimo.

Diverse anche le lamentele di diversi acquirenti dei ticket per gli spettacoli dell’ex Beatles: “I voucher non ci interessano, se non è possibile vedere lui vogliamo il rimborso dei biglietti”.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI