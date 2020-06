Zona rossa a Mondragone: residenti ancora in fuga per lavorare nei campi





MONDRAGONE – L’Asl di Caserta ha comunicato i primi risultati del tamponi effettuati sulle persone che vivono nell’attuale zona rossa di Mondragone: 29 sono i positivi.

Intanto il clima all’interno degli edifici della zona rossa è sempre più teso. Nonostante i controlli di forze dell’ordine ed esercito molte persone, come riportato da Il Mattino, scappano per andare a lavorare nei campi. Sono tutti quasi asintomatici ad eccezione di uno che ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Tra i positivi c’è anche una donna italiana venuta in contatto con la comunità bulgara. Al momento solo il personale socio-sanitario è autorizzato ad entrare e uscire dalla zona rossa (che avrà termine il 30 giugno).

LE PAROLE DEL SINDACO

Il primo cittadino Virgilio Pacifico, a Fanpage, ha dichiarato: “In questa zona abbiamo avuto una recrudescenza e ci siamo subito allertati, abbiamo predisposto un primo test col tampone a tutti condomini dell’area – spiega – la presenza delle forze dell’ordine impegnata in questa azione di controllo ci è sembrata esigua. A proposito degli operai che sono rientrati – aggiunge – lo abbiamo permesso perché il nostro fine ultimo è quello di sottoporre ai tamponi più gente possibile”

LA ZONA INTERESSATA

I nuovi contagiati appartengono per la maggior parte alla comunità bulgara che da anni è insediata negli ex palazzi Cirio. Abitano nel comprensorio tra palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico e palazzo California. Zona che dovrebbe essere isolata, con divieto di accesso e di uscita e con circa 700 persone in isolamento domiciliare. Quattro di loro, i primi ad essere stati identificati, sono irreperibili e sono ricercati dalle forze dell’ordine. Lo screening di massa sui residenti dei palazzi Cirio continuerà oggi e non si escludono, come è indicato nell’ordinanza regionale, test rapidi per la popolazione di Mondragone, per la quale è stato ripristinato l’obbligo della mascherina all’aperto.

