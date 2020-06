“Zuppe belle e pronte” ritirate dal mercato: rischio microbiologico

ITALIA – Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di ZUPPA CON FARRO venduto con il marchio Terra & Vita Le Zuppe Belle e Pronte per rischio microbiologico. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 620 grammi con il numero di lotto L23-R-148 e con le date di scadenza fino al 05/07/2020, 06/07/2020, 07/07/2020, 10/07/2020, 11/07/2020 e 12/07/2020.

La ZUPPA di cereali richiamata è stata prodotta da EUROVERDE SOCIETA’ AGRICOLA SRL nello stabilimento di via Quinzano, 1, a Azzano Mella, in provincia di Brescia e commercializzata dalla società BUONATERRA SPA.

Nell’ottica d’informazione quotidiana in materia di allerte per i consumatori, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti che hanno acquistato il lotto sopra indicato, di non consumarlo e a consegnarlo al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.

COMUNICATO STAMPA