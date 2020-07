Addio a Rino, muore a 25 anni per un brutto male. Gli amici: “Vuoto incolmabile”

“La voglia di rivederlo era tanta, ma purtroppo non è stato possibile salutarlo per l’ultima volta”





CASTELVETRANO – Si è spento nelle ultime ore Rino Rizzo, un giovane 25enne che lottava da tempo con un brutto male, la cui vita è stata stroncata fin troppo presto lasciando amici e parenti in un mare di lacrime. In particolare il suo amico Michele Filardo su Casteletrano Selinunte ha voluto ricordare il giovane amico dicendo: «Più che un amico, piango un fratello – racconta –una persona che era sempre pronto ad aiutarti, uno di quelli che non si tirava mai indietro. Rino era un ragazzo molto educato e sempre pronto a dare una mano a chi ne avesse avuto di bisogno. La voglia di rivederlo era tanta, ma purtroppo non è stato possibile salutarlo per l’ultima volta. La sua scomparsa, lascia un vuoto dentro tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere la meravigliosa persona che era».