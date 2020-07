AFRAGOLA – Vasto incendio è avvenuto poche ore fa ad Afragola. Una nube nera si sta diffondendo su tutta la città e nei comuni limitrofi dell’area nord di Napoli.

L’incendio è avvenuto in via Saggese, ad andare a fuoco è un deposito di autobus privati e gli stessi mezzi. Non è chiaro come siano divampate le fiamme ma è stato avvertito da tutti in quanto è stato preceduto da un grosso boato. Sul posto i vigili del fuoco i Carabinieri e anche i vigili urbani di Acerra. Si tratta di un deposito di pullman e camion in disuso che accoglie circa 15 veicoli. Tutti i veicoli coinvolti nell’incendio. Nessun ferito.

GUARDA VIDEO

Afragola, città ingoiata dal fumo: in fiamme deposito di autobus ❌ AFRAGOLA, CITTA' INGOIATA DAL FUMO: IN FIAMME DEPOSITO DI AUTOBUSLEGGI ➡️ https://bit.ly/38OoBAYVIDEO DI: Volontari anti lroghi Acerra Posted by Il Meridiano News on Monday, July 13, 2020

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK