Agcom diffida Mediaset per frasi Feltri contro il Sud: “Conduttore doveva prendere distanze”

“Tenendo conto della ripetitività e della gravità degli episodi già contestati per la medesima trasmissione si diffida l’emittente a non reiterare le condotte contestate”





ITALIA – Il Consiglio dell’Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in seguito alle frasi pronunciate da Feltri durante la trasmissione “Fuori dal Coro”, ha deciso di diffidare Mediaset, ed in una nota pubblicata sul loro sito ha affermato che “Il conduttore della trasmissione, Mario Giordano, non si è adeguatamente dissociato dalle dichiarazioni di Feltri sui meridionali considerati inferiori e, tenendo conto della ripetitività e della gravità dell’insieme degli episodi già contestati all’emittente per la medesima trasmissione diffida Mediaset a non reiterare le condotte contestate“.

Ecco arrivata dunque la giusta rivincita per tutti i cittadini del Sud Italia che si erano indignati dalle pesanti offese ricevute, rivincita che già era arrivata in parte quanto il direttore di Libero pochi giorni fa si era dimesso dall’Ordine dei giornalisti poiché si era detto “stufo di essere massacrato per alcune espressioni” e di venir “processato per alcuni titoli”.